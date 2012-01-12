Dolar'da düşüş devam ediyor, 1,83'ü de gördü

T24 - Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımları ve artan yabancı girişleriyle dolar 1,85'in altını görerek 1.83 seviyesine düştü.





Dolardaki düşüş devam ediyor.



Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımları ve artan yabancı girişleriyle 1,85'in altını gördü.



Bankalararası piyasada dolar 1,83 TL'ye kadar geriledi.



Merkez Bankası geçen yılın son günü ve 2012'nin ilk üç gününde yaptığı doğrudan müdahalelerde piyasaya 4 milyar dolardan fazla döviz satmıştı.

Doların son iki haftadaki seyri





Son iki haftalık seyrine bakıldığında, dolar rekor kırdığı günden bu yana yüzde 4'ten fazla geriledi.



Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Borsa ilk seansı yükselişle kapattı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ilk seansı yükselişle kapattı.



İMKB 100 Endeksi birinci seansı, önceki kapanışa göre 807,70 puan artarak 52.218,14 puandan tamamladı.



Hisse senetleri ortalama yüzde 1,57 değer kazandı.



Birinci seansta en primli hisseler İnfo Yatırım, Ray Sigorta, Berkosan, Burçelik Vana ve Atlantis Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.