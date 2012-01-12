T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar'da düşüş devam ediyor, 1,83'ü de gördü

Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımları ve artan yabancı girişleriyle dolar 1,85'in altını gördü.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımları ve artan yabancı girişleriyle dolar 1,85'in altını görerek 1.83 seviyesine düştü.
 
 
Dolardaki düşüş devam ediyor.


Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımları ve artan yabancı girişleriyle 1,85'in altını gördü.


Bankalararası piyasada dolar 1,83 TL'ye kadar geriledi.


Merkez Bankası geçen yılın son günü ve 2012'nin ilk üç gününde yaptığı doğrudan müdahalelerde piyasaya 4 milyar dolardan fazla döviz satmıştı.



Doların son iki haftadaki seyri



Son iki haftalık seyrine bakıldığında, dolar rekor kırdığı günden bu yana yüzde 4'ten fazla geriledi.


Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.



Borsa ilk seansı yükselişle kapattı


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ilk seansı yükselişle kapattı.


İMKB 100 Endeksi birinci seansı, önceki kapanışa göre 807,70 puan artarak 52.218,14 puandan tamamladı.


Hisse senetleri ortalama yüzde 1,57 değer kazandı.


Birinci seansta en primli hisseler İnfo Yatırım, Ray Sigorta, Berkosan, Burçelik Vana ve Atlantis Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24