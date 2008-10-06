Dolarda düşüş bekleniyor

Yurtdışında kayıpların devam etmesi beklenirken, İMKB'de bugün tepki alımları ile sınırlı yükseliş dolarda ise gerileme beklentisi var.



ABD'de 850 milyar dolarlık kurtarma paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilip, Başkan Bush'un jet imzasıyla yürürlüğe girmesiyle piyasa oyuncuları da derin bir "oh" çekti. Ancak, paketin kabulü borsalar üzerinde olumlu bir etki yapmazken, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde yüzde 1,5'luk bir kayıp yaşandı. Gözler şimdi de Türk finansal piyasalarına çevrilirken, geçen hafta, 3.5 günlük bayram tatilinin ardından cuma günü yüzde 4,16 düşüşle haftayı 34.553 puandan kapatan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) endeksin cuma günkü düşüşe tepki alımlarıyla bugün açılışta yükselmesi bekleniyor. Ancak, yükselişin sınırlı olacağını ifade eden uzmanlar, borsanın yeniden düşebileceğini vurguluyor.





FED faiz indirmeli



Paketin her derde deva olmadığı ve krizin süreceği konusunda uzmanlar hemfikir. Uzmanlar, AB ülkelerinin de krize karşı ortak hareket etmeleri yanında ABD Merkez Bankası'nın da (FED) faiz indirimine gitmesinin gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Meksa Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, "Kurtarma paketi asıl, FED'in bu ay faiz indirimine gitmesi halinde etkili olur" diyor. Turşucu, borsada açılışta 200-300 puan gibi sınırlı bir yükselişin görülebileceğini ancak daha sonra yatay seyrin hakim olacağını söyledi.



Euro/dolar paritesi, 1.37'li seviyelere gerilerken, dolar iç piyasada da 1.31 YTL seviyesine yükseldi. Bu hafta dolar kuru üzerinde paritedeki hareketlerin belirleyici olacağını ifade eden Alternatifbank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin, "Dolar kurunda bu hafta 1.275-1.28 seviyesinin taban olacağı düşüncesindeyim. Ancak, parite euro lehine gelişme gösterirse dolar 1.275'un altına gerileyebilir" diye konuştu. Bono piyasasında ise geçen haftayı yüzde 19,98'den kapatan 14 Nisan 2010 vadeli gösterge kağıdın bileşik faizinin ise önümüzdeki günlerde yüzde 19-20 aralığında hareket etmesi bekleniyor.



Dışarıda kayıp sürer



Dev kurtarma paketinin yürürlüğe girmesi, ABD borsalarına ilaç olmadı. Geçen hafta Dow Jones ortalama yüzde 7,4, S&P 100 endeksi yüzde 9,4 ve Nasdaq da yüzde 10,8 değer kaybetti. Ayrıca banka hisselerinde görülen yüklü satışlar da mali sektörde sıkıntının süreceği beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarındaki sıkışıklık sürerken, kurtarma planının kredi piyasalarında nasıl bir iyileşme sağlayacağı belirsizliğini koruyor. Bu nedenle bu hafta da dünya piyasalarında yine kayıplar gözlenmesi bekleniyor. Öte yandan Almanya'da Hypo Real Estate'in kurtarma planının çökmesi bu ülkede halihazırda hakim olan finans sektörüne yönelik endişeleri de körükleyebilir. Cuma günü General Electric'ten gelecek 3. çeyrek sonuçları da endişe yaratan bir başka gösterge olabilir.





