Dolarda dalgalanma devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi (GLP) faizi ile politika faizini eşitlemesinin ardından dolar/TL 4.56'ya kadar inmişti. Bugün ise dolar/TL güne 4.58 seviyesinde başladı.

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Mekrez Bankası, para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini, bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50’ye eşitleneceğini açıklamıştı.

Olağanüstü Para Politikaları Kurumu (PPK) toplantısı öncesi 4.9290’a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433’e kadar gerilemişti. Dolar/TL 4.5813/4.5850, Euro/TL 5.3305/5.3310'dan işlem görüyor.