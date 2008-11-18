Dolarda arttı, borsa düştü

Serbest piyasada akşam dolar 1,6570, Euro 2,0930 YTL’den işlem gördü. Borsa endeksi günlük 2,29 değer kaybetti.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6570 YTL, Euro 2,0930 YTL ‘den işlem gördü.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6470 YTL, Euro 2,0700 YTL'den güne başladı.

Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,6280 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0580 YTL olmuştu.



İMKB bileşik endeksi günlük bazda 2,29 değer kaybetti



İMKB-100 endeksi yurt dışına paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,29 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 551,45 puan gerileyerek 23.495,05 puandan kapandı.



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seans açılışının ardından bir ara 23 bin puanın altına geriledi.

İkinci seansa 23.205,26 puandan başlayan endeks, 15 dakikalık bölümde önceki seans kapanışına göre 323,81 puan azalarak 22.955,51 puana düştü. Endeks ilk seansa göre yüzde 1,39 değer kaybetti. Saat 14:00 itibariyle endeksteki günlük kayıp ise yüzde 4,50'yi geçti.

Dün 24.046,50 puandan kapanan Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 767,18 puan azalarak günün ilk yarısını 23.279,32 puandan tamamlamış, birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 3,19 olmuştu. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa da 277,87 puan azalarak 23.768,63 puandan başlamıştı.



Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, piyasalara ilişkin yaptığı açıklamada, İMKB'nin yurt dışı kaynaklı satış baskısı ve S&P'nin Türkiye'nin görünümü negatife çevirmesiyle yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.



Şu anda endeksin bu seviyelerde kısa bir bekleyiş süresinde olduğunu ifade eden Kaya, "Endekste direnç kırılırsa 21 binli rakamlar gündeme gelecektir" dedi.

Endeksin dip yapmasıyla dolar kurunun da 1,7000 YTL seviyelerini görerek rekor düzeye çıkabileceğini ifade eden Kaya, Euro için aynı durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Dünyada Amerikan otomotiv sektörünün sorunlarının öne çıktığını, Türkiye'de ise döviz likidite sorununun nasıl aşılacağı konusunun önem kazandığını anlatan Kaya, IMF ile yapılacak anlaşmanın piyasaları sakinleştireceğini, doların da yeniden 1,5000 YTL seviyelerine gerileyebileceğini bildirdi.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 22,60'a, bileşik getirisi 24,07'ye yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 23,50, bileşik getirisi yüzde 22,08 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 17.50 itibarıyla Euro-dolar paritesi 1,2637, sterlin-dolar paritesi 1,4991, yen-dolar paritesi ise 96,21 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları düşüşle kapandı



Bloomeberg bu düşüşü dün açıklanan yüksek teknoloji, finans ve otomotiv sektörlerindeki dünya çapındaki gerileme ve buna bağımlı işten çıkarmalar ve fiyat indirimlerine bağlıyor.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi yüzde 2,28 oranında (194,17 puan) değer kaybederek günü 8.328,41 puandan tamamladı.



Öte yandan, küresel ekonomik kaygılarla, Filipinler, Hong Kong ve diğer Asya borsaları da değer kaybıyla kapandı.



New York Borsası güne düşüşle başladı



New York Borsasında Dow Jones Endeksi 16 puan düşerek 8,258 puana geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi de açılışta yüzde 0,43 düştü.

