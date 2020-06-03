Dolara yüzde 1 vergiden sonra bu kez de serbest döviz fonlarının vergisine zam

Son günlerde para hareketlerini kısıtlamak amacıyla arka arkaya alınan kararlara bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla serbest döviz fonlarında vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı. Daha önce bu oran gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0’dı.

Karar, döviz ve altın işlemlerinde vergi oranını binde 2'den yüzde 1'e çıkartılması sonrasında serbest döviz fonlarına yönelen talebi kısıtlamayı amaçlıyor. Kararla Koronavirüs salgınıyla azalan vergi gelirinin artırılmasının amaçlandığı da belirtiliyor.

Serbest döviz fonu nedir?

Portföyünün en az yüzde 80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fonlar, serbest döviz fonları olarak adlandırılıyor. Dolar veya Euro almak yerine serbest döviz fonu alarak dövizde gerçekleşecek yükselişlerden yararlanmak mümkün.