-Dolara yeniden müdahale İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Merkez Bankası'nın döviz satışıyla piyasaya doğrudan müdahalesi sonrası serbest piyasada doların satış fiyatı 1,8820 liraya geriledi. Sabah 1,8880 liradan güne başlayan dolar yatay yönde hareket ettikten sonra öğle saatlerine doğru 1,8910 lira seviyesine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın 350 milyon dolarlık döviz satış ihalesi sonrası serbest piyasada dolar sınırlı bir düşüş göstererek 1,8882 lira düzeyine kadar indi. İstanbul serbest piyasada saat 14.50 itibariyle dolar 1,8810 liradan alınıp 1,8830 liradan satılırken, bankalararası piyasada alışta en düşük 1,8750 ile 1,8810 lira arasında, satışta ise 1,8830 ile 1,8960 lira arasında işlem görüyor. -''Piyasa tedirgin''- Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesinin piyasayı tedirgin ettiğini belirterek, ''Dünyada istisnai bir durum yaşanmazken, yurt dışı piyasalarda ise iyimser bir hava bulunurken Merkez Bankası'nın bu kadar agresif hareket etmesi piyasada tedirginliğe yol açıyor'' dedi. Uskuay, Merkez Bankası'nın geçici, etkili ve kısa süreli olarak tanımladığı sürecin tam tersine etkisiz ve süresi belli olmayan bir hale dönüştüğünü kaydederek, sınırlı bir etki gösteren müdahalelerinin ardından önümüzdeki dönemde faiz artırımına gidilebileceğini öngörüsünü aktardı.