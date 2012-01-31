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Ekonomi

Dolara rekor sonrası 16 kuruşluk darbe

2011'in son günlerinde 1,9230'a çıkarak rekor kıran dolar, bugün 1,7630'la yaklaşık üç ayın en düşük düzeyine indi

31 Ocak 2012 02:00

T24 - 2011'in son günlerinde 1,9230'a çıkarak rekor kıran dolar, bugün 1,7630'la yaklaşık üç ayın en düşük düzeyine indi.
 

Doların TL karşısındaki düşüşü sürüyor.


Bankalararası piyasada dolar, 1,7630'a kadar geriledi. Böylece dolar 4 Kasım 2011'den beri en düşük düzeye indi.


Yunanistan'a yönelik anlaşma umudunun olması dolardaki düşüşün sürmesine neden oldu.


Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL'yle tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Dolar o günden beri yüzde 9 değer yitirdi. Dolardaki düşüş 16 kuruşu buldu.


Merkez Bankası Başkanı Başçı, 6 Ocak'taki açıklamasında bu yıl TL'ye yatırım yapanların hep kazanacağını belirterek, "2012'de doları TL olarak yeneriz, bunu bir tarafa yazın" demişti.



Altın yılın zirvesinde


Altın fiyatlarında ise yükseliş yaşanıyor. Altının ons fiyatı 1744,80 dolarla bu yılın zirvesine ulaştı.


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