Dolara geçme zamanı mı?

Euro ABD Doları karşısında aşırı değerlenince Avrupa Birliği ülkelerinin dış satışlarında önemli düşüşler yaşanmaya başlandı. Uzmanlar “Euro’dan çıkıp dolara ve YTL’ye dönme zamanı” yorumunu yapıyor.



Amerikan ekonomisinde ortaya çıkan dış ticaret açıkları ve cari açığın büyümesi doların, euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. Hatta 15 Temmuz 2008’de dolar, Euro karşısında tarihinin en düşük seviyesi olan 1.60 paritesine gerilemişti.



Amerikan Doları’nın euro karşısında düştüğü en düşük seviye olan 1.60’ın ardından bu sefer de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet “Avrupa ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde durgunluğa girecek” deyince euro dolar karşısında değer kaybetti.



Euro’dan çıkıp dolara yönelme zamanının gelip gelmediğini sorgulayan bazı köşe yazarları, bu soruya olumlu cevap veriyor. Taraf Gazetesi köşe yazarı Süleyman Yaşar, Bu Gün isimli köşesinde bu durumu irdeliyor.



Köşesinde, doların değerlenmesinde Amerikan ekonomisinin son dönemde dış ticaret açığını hızla kapatmasının etkisi olduğunu, Haziran ayı rakamlarına göre, ABD dış ticaret açığının 4,1 oranında daralarak 56,8 milyar dolara gerilediğini belirten Yaşar, ABD’nin izlediği düşük değerli dolar politikasının iyi sonuç verdiğini, ABD ihracatında artışa yol açtığını ve dış ticaret açığının daraldığını vurguluyor.



Buna karşın aşırı değerli euro nedeniyle Avrupa ülkelerinin ihracatta sorun yaşamaya başladığına, Fransa, İtalya, İspanya’nın rekabet güçlerini kaybettiğine ve Avrupa ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 oranında daraldığına vurgu yapıyor.



Ekonomik daralmanın, ortak para birimi euroya geçilmesinden bu yana ilk defa rastlandığına dikkat çeken Yaşar, euronun geleceği hakkında soru işaretlerinin çoğaldığını belirtiyor.

Avrupa Para Sistemi’ne dahil olan ülkelerin ekonomilerinde önümüzdeki dönemde daralma beklentisi artıyor. Buna karşın ABD ekonomisinde iyiye gidişin artacağını bekleyenler çoğunluğu oluşturuyor.



Ancak Yaşar, ABD ekonomisiyle ilgili Soros gibi kötümser bekleyişi olanları da unutmamak gerektiğinin altını çiziyor. Avrupa ekonomisi gibi Amerikan ekonomisi için de temkinli olmayı öneren Yaşar, sonuç olarak, euroyu satıp dolara geçilir mi sorusuna olumlu cevap veriyor ve yıl sonu euro/dolar paritesinin 1.39 olarak beklendiğini söylüyor. Eurodan TL’ye geçmenin ise kısa vade için daha da karlı bir yatırım olabileceğini belirtiyor.



Bugün itibariyle de dolar, euro karşısında güçlü seyrini sürdürürken, euro/dolar paritesi 1.47’nin altına gerilemiş bulunuyor.

