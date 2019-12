Dolara ‘faiz’ darbesi

Fed’in faizi tarihinin en düşük düzeyine çekmesi sonrasında Euro/dolar paritesi 2.5 ayın en yükseğini gördü. Dolar içeride de 1,53’e geriledi. İMKB ise üç günde 7,33 değerlendi.



ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri sıfıra doğru çekmesi doların dış piyasalarda hızla değer kaybetmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi bugün son 2.5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,4392’ye kadar çıktı.



Dolar/yen paritesi ise bugün 87,15’e inerek son 13 yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Yendeki yükseliş üzerine bir açıklamada bulunan Japonya Maliye Bakanı döviz piyalarına şimdilik müdahale etmeyi düşünmediklerini söyledi.



Dolar içeride 1,53’ü gördü



FED'in faiz indirim kararı Türkiye piyasalarına da hemen yansıdı. Dolar içeride de değer kaybetti. Bankalararası piyasada en iyi dolar alış ve satış kotasyonları dünkü spot kapanışta 1,5680 YTL olurken kotasyonlar bugün en düşük 1,5345 YTL’yi gördü.



Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,5400 YTL, Euro 2,1930 YTL'den işlem gördü. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5610 YTL olan dolar güne 1,5500 YTL'den, 2,1450 YTL olan Euro 2,1600 YTL'den başlamıştı.



Yerli bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed’in beklentilerin üzerinde faiz indirimi doların özellikle gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesine neden oldu. Bence dolar diğer para birimleri karşısında bir süre daha değer kaybetmeye devam edecek. Yılsonuna yaklaşmış olmamızla birlikte kurda 1,52 YTL’li seviyelere doğru hareket yaşanabilir” dedi.



İMKB'de günlük artış 1,40 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,40 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 369,25 puan yükselerek günü 26.765,07 puandan kapadı.



İMKB üç günde 7,33 değerlendi



Hafta başından bu yana günlük bazda üç gündür sürekli yükselen endeksin bu süre içerisindeki artışı 1.828,14 puan ve yüzde 7,33 oldu.



Uluslararası borsalarda karışık seyir



Fed’in faiz indirimi ABD ve Asya borsalarına olumlu yansıdı ancak Avrupa’da kayıplar görülüyor. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4.20, Nasdaq yüzde 5.41, S&P 500 yüzde 5.14 değer kazandı.



Japonya'da Tokyo Borsası günü artışla tamamladı. Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei Endeksi 44,50 puan (yüzde 0,52) yükselerek 8.612,52 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,18 arttı.



Güne yükselişle başlayan Avrupa borsalarında ise ibre eksiye döndü. Borsalarda yüzde 1’in üzerinde kayıplar var. Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Almanya'da ise DAX Endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,25 geriledi. Madrid'de borsa yüzde 0,33 değer kazanırken, Brüksel'de yüzde 0,39 düştü.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 8.816,14 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,25 azalarak 1.570,03 puana geriledi.



Petrol fiyatları



ABD ham petrolünün varil fiyatı ocak ayı teslimi 30 sent azalarak 43,30 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı şubat ayı teslimi 24 sent değer kaybederek 46,89 dolara indi.