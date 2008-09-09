Dolara borsa freni

Borsada el koyma sevinci

Yurtdışı piyasalarda Euro - dolar paritesindeki harekete paralel olarak dolar kuru da dün hızla geriledi. Cuma günü 1.2420 seviyelerini gören dolar, 1.6 YKr’lik düşüşle, 1.22’li seviyelere geri geldi. Gösterge faiz ise yüzde 19.02 seviyesinden, 18.72 seviyesine geriledi.Hak Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Dilber, iki dev kuruma el konmasının, global mortgage krizinin geldiği noktada şimdilik duraksamaya neden olduğunu söyledi.Global olarak bu iki şirketi fonlayan kurumlar ve bu kurumların bonolarına yatırım yapan yatırımcılarda bir rahatlama meydana geldiğini belirten Dilber, “Müdahalenin başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek. Riskli ama göründüğü kadarıyla kaçınılmaz bir karardı” dedi.Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 1,2340 YTL, Euro 1,7360 YTL'den güne başladı.Kapalıçarşı'da 1,2240 YTL'den alınan dolar 1,2340 YTL'den satılıyor.1,7260 YTL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 1,7360 YTL olarak belirlendi.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,2260 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,7400 YTL olmuştu.