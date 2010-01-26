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Ekonomi

Dolar zirve yaptı

Dolar 1.5020 TL seviyesine gelerek 2010 yılının zirvesine ulaştı.

26 Ocak 2010 02:00

 T24- Dolar, uluslararası piyasalarda yaşanan çalkalanma ve borsalardaki düşüşle birlikte içeride 1.5020 TL seviyesine ulaştı. Dolar böylece 2010 yılının zirvesine tırmanmış oldu.


Bir süredir geniş bir bantta hareket eden dolar bugün yönünü yukarı çevirdi. Sabah yurtdışı borsalardaki düşüşün etkisi ve euro/dolar paritesindeki dolar lehine hareket içeride de etkili oldu.

Dün kapanışta 1.4850 seviyelerinde olan dolar kuru bugün 1.5020 TL'ye kadar yükseldi. Dolar saat 14.40 itibariyle de 1.50 TL'den el değiştirdi.

Dolarda düne göre yaşanan artış ise yüzde 1'e yaklaştı.


2010 Rekoru


Dolar 1.50'li seviyeleri en son aralık sonunda görmüştü. Yeni yılda ise kur 1.45'in altına kadar gerilemiş ve oralarda bir süre oyalanmıştı.



İMKB düşüyor


Piyasadaki sıkıntı borsada da kendisini gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki sert düşüşlerle ilk seansı yüzde 1.5 civarında düşüşle tamamlayan borsa, ikinci seans Avrupa'daki toparlanma ile birlikte yönünü hafifçe yukarı çevirdi. Ancak borsa ikinci seans ortalarına gelinirken halen yüzde 0.5 düşüşle 54 bin sınırında hareket ediyor.


Uzmanlar, İMKB'nin bir süredir yurtdışındaki olumsuz havadan ayrıştığını, bunun da en önemli sebebinin IMF beklentileri olduğunu belirtiyor. Ancak IMF ile ilgili beklentinin bir türlü gerçeğe dönmemesinin borsadaki sıkıntıyı artırdığı dikkat çekiyor. 

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