Dolar yükseliyor: 1.65

Bankalararası piyasa



Borsanın günlük artışı yüzde 0.46 oldu

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Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı

New York Borsası, güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1.6450, Euro 2.1320 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6470 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1300 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15,25 itibariyle, alışta en düşük 1,6575 lira, en yüksek 1,6580 lira, satışta en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6650 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,46 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 130,14 puan yükselerek 28.678,57 puandan kapandı.2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,21 puan artarak yüzde 12,54'e yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,15'ten kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,92, bileşik getirisi yüzde 12,33 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2937, sterlin-dolar paritesi 1,4570, yen-dolar paritesi ise 98,08 düzeyinde seyrediyor.Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,39 (213,42 puan) düşerek 8.711,33 puana indi.Asya'da ayrıca, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 3,7, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,9, Avustralya'da borsa yüzde 2,3 ve Şangay'da borsa yüzde 1,2 değer kaybetti.Asya'da borsaların değer kaybetmesinde Bank of America'nın batık kredilerinin yükselmesinin kredi sıkışıklığını kötüleştireceği endişeleri etkili oldu.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,66, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,44 geriledi.Brüksel'de de borsa yüzde 1,18 değer kazanırken, Madrid'de yüzde 4,68 düştü.Bu arada, ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi 45,95 dolardan işlem görüyor.ABD ham petrolü dün 4,45 dolar değer kaybederek 45,88 dolara kadar inmişti.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 45 puan azalarak 7.796,00 puana geriledi. Açılışta, Nasdaq Bileşik Endeksi de 7 puan değer kaybedip 1.601,00 puan oldu.