Dolar yükselişe geçti; Moody's Türkiye'nin notunu değiştirecek mi?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu bugün piyasanın kapanmasının ardından güncellemesi bekleniyor. Dolar, kritik veri öncesinde güne 2,85 seviyesinde başladı, ancak sonrasında 2,87 seviyesini gördü. Reuters'a konuşan bir bankacı, "Piyasada bugünün en önemli sürprizi Moody's olabilir" dedi. Hafta başında 2,81 seviyesinden işlem gören dolar altı kuruş birden artış göstererek 2,87 seviyesine tırmandı.

Dün akşam 2.85'in hafif üzerinde olan dolar/TL, güne anlamlı bir değişim göstermeyerek 2.8539/2.8550 seviyesinde işlem gördü.

Dolar sonraki işlemlerde 2,8706 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar hafta başında 2,81 seviyesinden işlem görüyordu. Euro/TL ise 3.2416/3.2436 seviyesinde bulunuyor.

Neden yükseldi?

ALB Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Fed'in güvercin tutum sergiliyor olması küresel bazda temkinli bir dolar hareketine neden oldu, ancak bunun yansımaları içeride kur hareketinde görülmedi. Daha önce 2.80 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, hafta içinde Moody’s’in bankacılık raporu ve siyasi kanattan gelen radikal faiz indirimi açıklamasının ardından 2.85 seviyelerine yükseliş gösterdi. Moody’s kredi notu değerlendirmesi öncesinde ise TL, gelişen ülke para birimleri arasında yine değer kaybeden tarafta yer aldı ve kur 2.87 seviyelerini gördü. Hafta içinde yayınlanan bankacılıkla ilgili Moody’s raporunda da bazı olumsuz nitelikte uyarılar vardı. Eğer Moody’s bir revizyon yapacaksa negatif olan görünümü durağana çeker, bizim beklentimiz ise notun en düşük yatırım yapılabilir seviye olan Baa3, görünümün ise negatif olarak teyit edilmesi yönündedir” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışlarına ilişkin gelen açıklama ve verilerin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmaları yansıtmaya devam eden kur ve faizde Merkez Bankası başkanı ve üyelerine ilişkin atamalar ile Moody's tarafından bugün piyasa kapanışı sonrasında açıklanması beklenen ülke not güncellemesi gündemin ana maddelerini oluşturmayı sürdürüyor.

Cuma günü Türkiye için kredi notu değerlendirmesi yayımlaması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün Türk bankalarının 2019'da uygulanmaya başlanacak Basel III kuralları öncesi sermaye artırımına ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin notu ne?

Moody's Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünümle yatırım yapılabilir en düşük seviye olan Baa3 düzeyinde derecelendiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının negatif görünümü 12-18 ay korumaları bir not indirimi olasılığına işaret ediyor ancak kuruluşlara bu sürelere ilişkin bir kısıtlama getirmiyor.

Bankacılar Moody's in en son 11 Nisan 2014'te yani 2 yıl önce Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife düşürdüğünü hatırlatıyor ve sürenin bu kadar uzun olmasını bir endişe kaynağı olarak görüyorlar.

"Yatırım yapılabilir notu kaybetmek olası değil"

Türkiye'nin yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetmesi çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor ve bu olasılık piyasalarda fiyatlanmıyor ancak bankacılar kredi derecelendirme kuruluşundan gelebilecek olası olumlu adımların da piyasada iyimserliği artırabileceğine dikkat çekiyorlar.

Bankacı: Sürpriz olabilir

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasada bugünün en önemli sürprizi Moody's olabilir. Moody's her ne kadar son iki günde bankacılık için olumsuz sayılabilecek raporlar açıklasa da dünyadaki benzer ülkeler düşünüldüğünde Türkiye'nin not görünümünü durağana çekebileceğini düşünüyorum. Piyasada ne Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunun kaybedileceği ne de notunun düşeceği fiyatlaması var. Dolayısıyla gelebilecek olumlu sürprizler kuru 2.85'li seviyelerden 2.80'li seviyelere çıkabilir" dedi.

Elitaş kuru baskı altına aldı

Piyasalarda TCMB'ye ilişkin atamalar da yakından takip edilirken hafta içinde Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın TCMB'nin faiz oranlarını "radikal" şekilde düşürmesi gerektiğini söylemesi Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskının bir göstergesi olarak algılanmış ve kuru baskı altında bırakmıştı.

TCMB Başkanı Erdem Başçı dahil yedi üyeden oluşan Para Politikası Kurulu'ndaki üyelerden beşinin beş yıllık görev süresi bu yıl içinde dolacak olması nedeniyle göreve yeni dönemde kimin geleceği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Basçı'nın görevi 19 Nisan'da sona eriyor

Başçı'nın görev süresi ise 19 Nisan'da sona eriyor. Piyasalar enflasyon verilerinin de desteğiyle TCMB'nin faiz koridorunun üst bandında yeni TCMB Başkanı kim olursa olsun 20 Nisan'da bir indirim olacağını öngörüyor.

Tahvilde son durum

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.90, valörde son işlemde yüzde 9.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge 14 Haziran 2017 itfalı dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.91 seviyesinden gerçekleşti.