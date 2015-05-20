Dolar yükselişe geçti, gözler Merkez’in faiz kararında

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL yine 2,60'ı aşarken, Euro/dolar 1,1066 ile düşüşe geçti. Bugün gözler Merkez Bankası'nda.

Yurt içinde piyasanın tatil olduğu dün güne 2,58 sınırından başlayan dolar/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nun, bankanın mayıs ve haziran aylarında önden yüklemeli bir parasal genişleme uygulamasını dikkate aldığını belirtmesinin ardından 2,5733 TL seviyesine kadar geriledi.

Öğleden sonra Türkiye'de tatil olmasına rağmen ABD'de konut başlangıçlarının son 24 yılın en hızlı artışını kaydetmesi sonrasında 2,60 seviyesini aşan dolar/TL, en yüksek 2,6044'ü gördü.

Dolar/TL, bu sabah ise yüzde 0,8 artışla 2,60 seviyelerinden alıcı buluyor.

Güne 1,13 seviyelerinden başlayan Euro/dolar ise dünkü gerilemesine bugün de devam ederek 1,1123 ile 5 Mayıs 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro/dolar çarşamba sabahı ise yüzde 1,4 düşüşle 1,1262 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL kuru ise 2,88 TL'ye kadar geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının yön üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Nisan tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydediyor. Piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faizi değiştirmesini beklemiyor.