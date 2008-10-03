Dolar yükselişe geçti

Uluslararası piyasalardaki dalgalanma Türkiye'yi de etkiledi. Bayramın ardından piyasalar bugün açılırken dolar 1.30 seviyesinin üzerine çıktı.



Hafta başından bu yana diğer para birimleri karşısında çok kuvvetli görünen dolar YTL'ye karşı da yükselişe geçti. Euro önünde dün gördüğü 1.3745 ile son 13 ayın zirvesine tırmanan dolar içeride de hareketli görünüyor.



Bankalararası piyasada kotasyonlar yükselişi işaret ederken saat 08.45 itibariyle 1.3060 YTL'ye kadar tırmandı. Dolar pazartesi günü serbest piyasada 1.2530 YTL seviyesinde bulunuyordu.



Dolar 23 Nisan 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.



Dolar, 13 ayın zirvesine çıktı



ABD’de kurtarma paketinin Senato’dan geçmesi dolara yaradı. Dolar, Euro karşısında son 1 yılın zirvesine tırmanırken, parite uluslararası piyasalarda dün birara 1.38’in de altına indi. Dün sabah saatlerinde 1.40 değerinin biraz altında 1.3950 seviyelerinde bulunan Euro-dolar paritesi öğleden sonra hızla inişe geçti ve 1.3784 seviyesine kadar geriledi.



Dolar, Euro karşısındaki bu değeri ile son 13 ayın da zirvesini gördü. Dolar, Euro’ya karşı en son 7 Eylül 2007’de 1.37’li seviyeleri görmüştü.



Avrupa’da faizler değişmedi



ECB’nin dünkü toplantısında faizler beklentiler dahilinde değiştirilmedi ve son 7 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25’te kaldı. Goldman Sachs uzmanları, Avrupa’da 2009 ortasına kadar üç kez faiz indirimi bekliyor.



