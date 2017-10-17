Dolar yükselişe geçti

Haftanın ilk gününde 3.64 - 3.65 lira aralığında hareket eden kur yeni güne yükselişle başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Stanford Üniversitesi Ekonomisti ve Taylor kuralının sahibi John Taylor'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanlığı için görüşmesi ve Trump'ın Taylor'a sıcak baktığına dair haberler doların yükselişinde etkili oldu.

Dolar/Türk Lirası sabah saatlerinde 3.66, Euro/Türk Lirası da 4.30'un üzerinde seyrediyor.

Dolar/Türk Lirası geçen hafta ABD ile Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı askıya almasının ardından sert yükselişle 3.85 seviyesini aşmıştı.