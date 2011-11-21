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Dolar yükselişe geçti!

Euro Bölgesi'ne yönelik devam eden endişelerle dolar/TL 21 Ekim'den bu yana en yüksek olan 1,85'i aştı.

21 Kasım 2011 02:00

T24 - Euro Bölgesi'ne yönelik devam eden endişelerle dolar/TL 21 Ekim'den bu yana en yüksek olan 1,85'i aştı.

Euro Bölgesi'ne yönelik artarak devam eden endişeler gelişmekte olan piyasalara olumsuz yansırken, dolar/TL 21 Ekim'den bu yana en yüksek olan 1,86 seviyesine kadar yaklaştı.

Cuma günü spot kapanışta 1,8165 olan dolar/TL, bu sabah saat 1,82 düzeyinden haftaya başladı. Ancak daha sonra artışa geçen kur 1,8580 TL'ye kadar çıktı.

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ kıdemli analisti Minori Uchida, "Aslında mali açıkları kapatmak için Euro'nun güçlü bir Avrupa ekonomisine ihtiyacı var. Bu olmadığı sürece de Euro düşmek durumunda" dedi.

Euro/dolar paritesi cuma günü gördüğü en yüksek seviye olan 1,3614'ten 1,35'in altına kadar geriledi.

İstanbul'dan bir döviz işlemcisi ise "Dolar/TL gelişmekte olan ülke piyasalarından çıkışları takip ediyor. TL'nin sepet bazında 2,15'li seviyeleri aşarak Merkez Bankası'nın doğrudan müdahale ettiği 2,20'lere doğru devam etmesi Merkez Bankası'ndan yeni bir adım gelebilir mi sorusunu da beraberinde getiriyor" dedi.


İMKB'DE SERT DÜŞÜŞ

Endişe borsalarda da satış dalgasına neden oluyor. İMKB haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.16 düşüşle 52 bin 752 puandan tamamladı. Avrupa borsalarında da yüzde 2'nin üzerinde kayıplar var.

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