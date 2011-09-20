Dolar yükselişe geçti

T24 -

Dün günü kapanış saatlerinde 1,8080 lira seviyelerine çıkan dolar sabah açılışta 1,8130 liradan güne başladı.Açılışın ardından serbest piyasada 1,8150 lira seviyelerine yükselen dolar bankalararası piyasada da 1,8180 liraya çıktı.İstanbul serbest piyasada saat 09.20 itibariyle dolar alışta 1,8080, satışta 1,8150, euro alışta 2,4600, satışta 2,4700 lira sevyelerinde bulunuyor.Dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,8100 lira, en yüksek 1,8120 lira, satışta en düşük 1,8150 lira, en yüksek 1,8180 lira seviyesinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,3614, sterlin-dolar paritesi 1,5675, yen-dolar paritesi ise 76,53 düzeyinde seyrediyor.Dolar, 2009 yılı başından sonra artışa geçerek, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini aştı. 9 Mart Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak Türk lirası karşısındaki rekorunu yeniledi. Ardından gelen Merkez Bankası müdahalesiyle gerileyen dolar yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü.