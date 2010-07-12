Dolar yükselirken dolar düşüyor

T24 - ABD'de ikinci çeyrekte olumlu gelmesi beklenen bilanço rakamlarının yarattığı iyimser hava hisse senetleri piyasalarında artışa neden olurken, dolar da euro karşında yükseliyor. Euro/dolar paritesi 1.25'li seviyelere gelirken, içeride de dolar/TL 1.56'ya yakın seyrediyor.



Geçen hafta küresel hisse senedi piyasalarında, ABD'deki iyimser hava ve euro bölgesindeki bankalara uygulanacak olan stres testlerinin sonuçlarının iyi geleceği beklentisiyle hızlı yükselişler görülmüştü.



Euro da bu olumlu havadan etkilenmiş ve dolar karşısında 1.27'ye kadar tırmanarak son iki buçuk ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. Ancak, piyasalarda yaşanan yükseliş hızını kısmen kesileceğine yönelik beklentiler euro da geri çekilmeye neden oldu.



Euro/dolar paritesi bugünkü işlemlerde 1.26 seviyesinin de altına geriledi.



Stres testleri bankaların kriz durumlarında ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için bölgedeki 91 bankaya uygulandı ve sonuçlarının 23 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.





İçeride neler oluyor



Yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak içeride de benzer hareketler izleniyor. Geçtiğimiz haftayı 1.5520 TL'den tamamlayan dolar yeni haftaya hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 1.5560-1.5570 TL bandına oturdu.



Euro ise haftaya düşüşle başladı. Geçen haftaki kapanışında 1.96 TL olan euro bugün 1.9550 TL seviyelerinde hareket ediyor.



İçeride kurun değerinin yurtdışına bağlı olduğuna işaret eden uzmanlar, dışarıdan gelecek haberlerin bundan sonra da piyasaya yön vermeye devam edeceğini belirtiyor. Uzmanlar dolarda kısa vadede 1.54-1.56 TL, euroda ise 1.95-1.97 TL aralığının önemli olduğunu kaydediyor.





Piyasalar kararsız



Hisse senedi piyasaları ise haftaya kararsız seyirle başladı. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi 0.5 gerilerken, Hong Kong ve Hindistan'daki borsalarda sırasıyla yüzde 0.7 ile 0.6'lık değer artışı görüldü. Avrupa da ise endeksler Cuma günkü seviyelerine yakın seyrediyor.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da sabahki hafif yükselişinden sonra yaklaşık yüzde 1 geriledi.





"İçerde durum eskiden daha kötü"



İç piyadaki gelişmeleri değerlendiren Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, küresel piyasaların iki ay önceye göre daha kötü durumda olduğuna işaret etti. Büyümeye yönelik endişelerin arttığını belirten Uskuay, şunları söyledi:



"Global anlamda ekonomik büyümede istenen istikrar sağlanamadı. ABD'deki kötüleşmenin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Avrupa tarafında ise stres testleri sonucunda çıkacak faturanın büyüklüğü önemli. Bankalar bu testler sonucunda yeni sermaye arayışları içine girebilir. Bu durum da Avrupa'daki iyimserliği bozuyor" dedi.





Bilanço beklentileri



Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysoy ise içeriyi fazla etkileyecek bir veri olmadığını ve ağırlıklı yurtdışı piyasaların izleneceğini söyledi. Hafta içinde açıklanacak olan Zew Endeksi'nin Avrupa'yı ve dolayısıyla Türkiye'yi etkileyebileceğini anlatan Aysoy, ABD'de de Perşembe ve Cuma günü önemli banka bilançolarının geleceğine dikkat çekti. Aysoy, şöyle devam etti:



"İçeride endeks bazında daha yukarıda olduğumuz için katılım az ama satış da fazla gerçekleşmiyor. Bizde de bankalarla ilgili bilanço beklentileri su üstüne çıkmaya başladı. İyi banka bilançoları kulaktan kulağa dolaşıyor. Ben kötü senaryoda endeksin alt bandının 55 bin- 55 bin 500, üst bandının ise 57-58 bin aralığı olduğunu düşünüyorum. Ama hem yaz dönemi hem de beklentisizlik nedeniyle sakin ve hareketsiz günler geçireceğiz."





