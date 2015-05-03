'Dolar yükselince enerji maliyetleri yüzde 7-8 arttı ama sanayicilere ve vatandaşlara yansıtmayacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doların TL karşısında yükselmesinden dolayı enerji maliyetlerinin yüzde 7-8 arttığını ancak bunu sanayicilere ve vatandaşlara yansıtmayacaklarını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Erciyes'te Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltıda soruları yanıtladı. Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs liderlerinin üçlü zirve yaparak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının paylaşımını görüştüklerinin hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, Kıbrıs doğalgazının Mısır'dan götürülmesi kararını uygulanabilir bulmadığını belirtti.

Mısır'ın bir tüketim ülkesi olmadığını anlatan Yıldız, "Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak götüreceğiz denildi. LNG'nin maliyetleri ortada. Yalnızca bir siyasi inat uğruna böyle fizibilitesi olmayan bir işlem yapılmasını ben kendileri açısından da doğru bulmuyorum ve gerçekleştirilebilir de bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

İran ile müzakereler tamamlandı

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa 'ya transfer edilmesini içeren Türk Akımı Projesi'nde son duruma ilişkin Yıldız, bu konuda müzakerelerin sürdürüldüğünü, karşılıklı iradelerin ortaya konulduğunu söyledi. Türkiye'nin bu projede tavrını ortaya koyduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada ana belirleyici olan Türkiye'nin alacağı 15 milyar 750 milyon metreküp doğalgazın daha ötesinde 63 milyar metreküpe tamamlanacak gazın talebidir. Bu talebin AB üyesi ülkeler tarafından geleceği söylendi. O kısmın tarafı biz değiliz. Yani AB ile Rusya arasında arasındaki doğalgaz talebi ve arzının hangi noktaya taşındığı, hangi noktaya geldiğini bizler de takip ediyoruz. Karar verecek olanlar onlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgazda fiyat revizyonu için İran'ın Uluslararası Tahkim'e verilmesiyle ilgili olarak da Yıldız, duruşmaların ve müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. İran doğalgazının Türkiye'ye pahalı satıldığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

'En pahalı gaz İran doğalgazıdır'

"Aldığımız en pahalı gaz İran doğalgazıdır. Bunun düşmesi lazım. Vatandaşımız adına sanayicimiz adına düşmesi lazım. Açıkça söyleyeyim tahkimden alacağımız parayı yine bir kısım kademe borçlarımıza, gümrükle alakalı borçlarımıza ve hazineye aktaracağız. Onlar da tabi vatandaşımıza kullanıyorlar. Bu para tahkimden İran doğalgazından alacağımız para vatandaşımıza vergi yoluyla, vergi tahsiliyle götürdüğümüz hizmet yoluyla gidecek paradır. Dolayısıyla bunu son derece önemsiyoruz. BOTAŞ'ın nakit akışları açısından bunu önemli buluyoruz. Geriye dönük borçlarının ödenmesi açısından da bunu önemli buluyoruz. Hele hele doların arttığı enerji maliyetlerimizin arttığı ve vatandaşımıza yansıtmadığımız şu dönemde çok önemli."

Bakan Yıldız, doların TL karşısında yükselmesinden dolayı enerji maliyetlerinin yüzde 7-8 arttığını ancak bunu sanayicilere ve vatandaşlara yansıtmayacaklarını dile getirdi.

Yıldız, "Türkiye-Türkmenistan-AB-Azerbaycan Dörtlü Görüşme Toplantısı"ndan sonra alınan Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilmesine yönelik kararı son derece önemsediklerini belirtti. Şu ana kadar bu tarz bir aşamaya gelinmediğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

'Bizim hedefimizde...'

"Önemli bir miktarın, 30 milyar metreküplük bir miktarın 2020 yılı sonrasında Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması söz konusu. Türkiye doğalgazda 5 temel tedarikçi, Katar'la birlikte 6 tedarikçi ülkeye sahip. Petrolde de 11 tedarikçi ülke ile çalışıyoruz. Bunların sayılarını artırmak, kaynak çeşitliliğini artırmak bizim temel stratejilerimiz arasında. Türkmenistan'ın da bu kaynak ülkeler arasında yer almasını istiyoruz. Son derede stratejik ve verimli bir toplantı yapıldı. Temmuz ayının sonuna kadar çalışmalarını yapıp, bizlere raporlarını sunacaklar. Biz de AB Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Sayın Berdimuhammedov'a bütün bunları iletmiş olacağız.

Bizim hedeflerimizde Rusya, Azerbaycan, İran ve bundan sonra Türkmenistan doğalgaz boru hattı daha sonra Irak'la alakalı işlemler ve Doğu Akdeniz gazlarıyla alakalı temel başlıklar var."