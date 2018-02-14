Dolar yükseldi, borsa düştü

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar ve euro yükselişe geçti. ABD'de, enflasyonunun beklenin üzerinde çıkmasının ardından dolar 3,82'nin üzerine çıktı, euro/TL gün içinde 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi İse günü yüzde 0,91 düşüşle 113.454,95 puandan tamamladı.

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,5 ile yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de yüzde 0,3'le yüzde 0,2'lik beklentiyi aştı.

ABD'de ocak sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 1.9 olan beklentilere karşın yüzde 2.1 olarak gerçekleşti.

Veri, fiyat baskılarının bu yıl hızlanacağı ve Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Veri öncesinde gün boyu 3,79-3,80 civarında hareket eden dolar/TL 3,82'nin üzerine çıktı.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de verinin ardından 89,94'e yükseldi.

Euro/TL'de yeni rekor

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL erken saatlerde 4,7221 ile tarihi seviyeye çıktı. Euro daha sonra yeniden 4,70'in altına indi.

Analistler, teknik açıdan 3,7550'nin destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.039,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 115.606,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek 113.500 puanın altına geriledi.