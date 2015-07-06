Dolar yükseldi, bilişim sektörü olumsuz etkilendi

Doların yükselişi bilişim sektörünü olumsuz etkiledi. Bu yılın ilk yarısı itibariyle bilgi teknolojileri yatırımları 200 milyon dolar düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, nisan ayında düşüş oranını yüzde 1,3 olarak belirten Gartner, öngördüğü rakamda düzeltmeye gitmiş oldu. Raporda üreticilerin artan dolar karşısında karlarını korumak için fiyatlarını yükselttiğine, bu sebeple yatırımda gerileme yaşandığına işaret edildi.

Rapora göre iletişim servisleri en büyük harcama kalemi olmaya devam etti ancak en büyük düşüş de yüzde 7 ile bu alt sektörde meydana geldi.



Fiyat erozyonu ve artan rekabet ortamı da gelirlerde azalmaya neden olan faktörler arasında bulunuyor.

Raporda küresel bilişim harcamaları milyar dolar bazında şöyle belirtildi:

Gerileme her sektörde

Cihaz pazarında cep telefonları liderliği çekiyor. Çin, telefon artışının en çok olduğu ülkelerin başında. Raporda, bu yıl cep telefonlarında durgunluk, bilgisayar ve tablet pazarında da gerileme beklendiğinin altı çizildi.

Dolardaki artışın üretici fiyatlarına yansıması, depolama ve ağ pazarını da etkiledi. Bu alt sektörde de önemli düşüşler bekleniyor.