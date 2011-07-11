-DOLAR YÜKSELDİ AVRO GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,08 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 666,40 puan düşerek 62.909,49 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,05 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 20,28 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 686,68 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,08 değer yitirdi. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6370 liradan alınan dolar 1,6400 liradan, 2,3040 liradan alınan avro 2,3080 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6270 lira olan dolar güne 1,6290 liradan, 2,3320 lira olan avro 2,3250 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6390 lira, en yüksek 1,6410 lira, satışta en düşük 1,6440 lira, en yüksek 1,6470 lira seviyesinde işlem görüyor.