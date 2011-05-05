-DOLAR YÜKSELDİ AVRO GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5460 liraya yükseldi, avronun satış fiyatı ise 2,2680 liraya geriledi. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5340 lira olan dolar güne 1,5460 liradan, 2,2880 lira olan avro 2,3000 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5390 lira, en yüksek 1,5430 lira, satışta en düşük 1,5470 lira, en yüksek 1,5500 lira seviyesinde işlem görüyor. -BORSA DEĞER KAYBETTİ- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,09 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 235,25 puan azalarak 69.374,88 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,34 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 172,59 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 62,66 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,09 değer kaybetti.