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Ekonomi

DOLAR YÜKSELDİ AVRO DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

09 Mayıs 2011 21:11

-DOLAR YÜKSELDİ AVRO DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5480 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı 2,2160 liraya geriledi. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5450 liradan alınan dolar 1,5480 liradan, 2,2120 liradan alınan avro 2,2160 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5380 lira olan dolar güne 1,5430 liradan, 2,2330 lira olan avro 2,2200 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5440 lira, en yüksek 1,5470 lira, satışta en düşük 1,5490 lira, en yüksek 1,5530 lira seviyesinde işlem görüyor. -BORSA DEĞER KAYBETTİ- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,42 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 573,84 puan düşerek 67.956,47 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,84 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 289,38 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 284,46 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,42 değer yitirdi.

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