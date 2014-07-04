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Ekonomi

Dolar 2.14'e yükseldi

ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından dolarda artış görüldü

04 Temmuz 2014 00:07

ABD tarım dışı istihdam verinin beklentileri aşması doları da yükseltti. Verinin açıklanmasının ardından dolar/TL 2,1323'ten 2,14'ün üzerine çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi Haziran'da 288 bin ile 212 bin olan beklentinin üzerinde arttı. ABD'de işsizlik oranı da Haziran'da yüzde 6,1 oldu. Beklenti yüzde 6,3'tü.  

 

Enflasyon etkiledi 

 

Dolar/TL sabah enflasyon verisinin açıklanmasının ardından da hafif 2,1366'ya kadar  yükselmişti.  Enflasyonun etkisi iki yıllık gösterge faizde de görülmüş,gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,327'ye çıkmıştı.

 

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