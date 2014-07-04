Dolar 2.14'e yükseldi

ABD tarım dışı istihdam verinin beklentileri aşması doları da yükseltti. Verinin açıklanmasının ardından dolar/TL 2,1323'ten 2,14'ün üzerine çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi Haziran'da 288 bin ile 212 bin olan beklentinin üzerinde arttı. ABD'de işsizlik oranı da Haziran'da yüzde 6,1 oldu. Beklenti yüzde 6,3'tü.

Enflasyon etkiledi

Dolar/TL sabah enflasyon verisinin açıklanmasının ardından da hafif 2,1366'ya kadar yükselmişti. Enflasyonun etkisi iki yıllık gösterge faizde de görülmüş,gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,327'ye çıkmıştı.