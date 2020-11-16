Dolar yönünü yukarı çevirdi; Mahfi Eğilmez: Piyasa Merkez Bankası kararından endişeli

Dolar karşısında geçen hafta yüzde 10’dan fazla değer kazanan TL yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Sabah 7,60 TL’yi gören dolar, öğleren sonra 7,7587 ile gün içi zirvesini yaptı. Euro da 9,1921 TL’ye kadar çıktı.

Mahfi Eğilmez, dolardaki yükselişi Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da gerçekleştireceği toplantıya dair kuşkulara bağlayarak şöyle dedi:

"Piyasa geçen haftaki açıklamaları 400 – 500 baz puan faiz artırımı yapılacak şeklinde algıladı ve USD/TL kuru 8,52’den 7,68’e düştü. Bu hafta başında 'ya o kadar artırmazsa?' endişesi başladığı için kur yine yükselişe geçti ve 7,70’in üzerine çıktı. 19 Kasım ilginç bir gün olacak."