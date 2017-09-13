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Ekonomi

Dolar yönünü yeniden yukarıya çevirdi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,4379 seviyesinden işlem görüyor

13 Eylül 2017 17:25

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,4379 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 3,44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 3,4327'den tamamlamıştı.

NTV'nin haberine göre, dolarda küresel güçlenmeye paralel gözlenen satış baskısı ve gecelik swap faizinde görülen sert gerileme nedeniyle dolar/TL yükselirken, piyasalar bugün ve yarın Fed politikaları için sinyal niteliğinde olan ABD enflasyon verilerini izleyecek.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 12:00'de Euro bölgesi sanayi üretimi, saat 15:30'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak. Yarın ise ABD'de asıl önemli olan TÜFE verileri açıklanacak. Piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi ise yarın açıklanacak olan PPK kararı olacak.

14:30 itibariyle Dolar/TL kuru 3.4379 seviyesinden işlem görüyor. 

Euro/TL'de ise 4,1215 seviyesi izleniyor.

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