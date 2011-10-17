Dolar yine yükselmeye başladı!

T24

Bir bankanın tahvil-bono masası yetkilisi, "Hafta sonunda sigara fiyatlarına yüksek oranlı bir zam geldi. Bu zamların ardından enflasyonun yüksek çıkma ihtimalinin kuvvetlenmesinden dolayı gösterge faizde de yükseliş söz konusu. Lokallerin satışlarını görüyoruz. Ayrıca TL'nin dolar karşısında ve sepet bazında değer kaybediyor olması da etkili. Bu hafta PPK toplantısında enflasyon için yapılacak yorumlar önemli olacaktır. Zorunlu karşılıklara yönelik bir adım atılacağını sanmıyorum" dedi.Reuters Matching sisteminde cuma günü spot kapanışta 1,8378 olan dolar kotasyonları bugün yeniden 1,85'in üzerine çıktı. Dolar 1,8545 TL'ye kadar yükseldi. Bu sabah 2,1847 seviyesinde olan döviz sepeti, 2.2043'e kadar çıktı.1.3866 seviyelerindeki Euro/dolar paritesi ise 1,39 seviyesini aştıktan sonra 1,38'in altına gevşediBir bankanın döviz masası işlemcisi, "İthalatçılar tarafından yüksek kurumsal talep ve Londra'dan alım gördük. Ayrıca TCMB düşük tutarlı bir döviz satım ihalesi açtı. Öte yandan öğleden sonra dış piyasalarda bozulma ve euro/dolarda gerileme başladı. Bütün bunlar TL'nin zayıf kalmasına neden oluyor" dedi.Avrupa borsaları, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin 23 Ekim'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin borç krizine kesin çözüm getirmesinin beklenmemesi gerektiği yönündeki uyarısının ardından kazanımlarını geri verdi.Alman bakanın açıklamaları Euro'nun da bulunduğu yüksek seviyelerden gerilemesine neden oldu. EuroSchaeuble'nin açıklaması sonrası dolar karşısında yüzde 0.7 değer kaybederek 1,3781'e kadar geriledi. Euro daha önce Avrupalı liderlerin borç sorununu çözeceğine dair iyimserlik ve yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapamalarına bağlı olarak dolar karşısında 1,3914'e kadar yükselmişti.