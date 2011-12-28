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Ekonomi

Dolar yine rekor kırdı: 1.91

Merkez Bankası Başkanı Başçı'dan gelen açıklamalar ve paritedeki düşüşle dolar 1,91 lirayı aşarak...

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Merkez Bankası Başkanı Başçı'dan gelen açıklamalar ve paritedeki düşüşle dolar 1,91 lirayı aşarak rekor kırdı. 


Dalgalı geçen yılın son günlerinde dolar rekor tazeledi.

Bankalararası piyasada dolar 1,9130 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Doların daha önceki rekoru Ekim ayındaki 1,9060 liraydı.

Doların rekor kırmasında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamaları etkili oldu.

Ankara'da konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''İstisnai günlerde döviz satış tutarı 50 milyon doları aşabilecek'' dedi. Başçı, gerekli olursa doğrudan döviz satışı da olabileceğini bildirdi.

Başçı şunları söyledi: ''İçinde bulunduğumuz günleri normal günler ve müstesna günler diye ikiye ayıracak olursak, normal günlerde ne yapacak Merkez Bankası, istisnai yani müstesna günlerde ne yapacak? O şekilde bir sınıflandırma yapıyoruz. Normal günlerde döviz tarafında döviz satım ihalesinde alınan tekliflerin 50 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı karşılanacak. Bu ne zamana kadar böyle? 24 Ocak 2012 Para Politikası Kurulu tarihine kadar... Merkez Bankası eğer ihalede alınan tekliflerin 50 milyon dolarını karşıladıysa anlayın ki o gün normal bir günmüş.''


Parite de etkiledi

Doların yükselmesinde paritede yaşanan düşüş de rol oynadı. Euro/dolar paritesi 1,30'un da altına inince içeride de dolara alım geldi.


Faiz yüzde 11'i aştı

Başçı'nın açıklamalarıyla gösterge faiz de yüzde 11.07'ye yükseldi.


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