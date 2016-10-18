Dolar yine rekor kırdı

Dolar, Musul operasyonu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine desteği ve Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin etkisiyle, 3.1140 lira ile yeni zirveye tırmandı.

Geçen hafta 3.1131 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan, dün akşam saatlerinde ise bu rekora yaklaşan dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Başkanlık sistemine ve Musul operasyonuna dair açıklamalar ve TCMB'den faiz indirimi beklentisiyle kur yönünü yukarı çevirdi.



Dolar dün akşam saatlerinde 3.1121'i test ederek tarihi rekoruna yaklaşmış ve gün boyu 3.0864 - 3.1121 aralığında dalgalanmıştı. Kur bugün saat 09:46 itibariyle 3.0899'a kadar gerilemesinin ardından Başbakan'ın açıklamalarıyla kazancını geri vererek 3.10'u aştı. Kur, 15:50'de 3.1140'a ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan da MHP Lideri Bahçeli ve Başbakan Yıldırım’ın birbiri ardına gelen siyasi sistem açıklamaları, yine Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musul operasyonu açıklamalarının olduğu zaman diliminde kurun tekrar yükseldiğini belirtti.



Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemi teklifini en kısa zamanda TBMM'ye getireceklerini kaydetti. Yıldırım ayrıca Türkiye'nin, Musul operasyonunda prensip olarak yer alması konusunda mutabakatın olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musul konusunda "Benim burada tarihi sorumluluğum, mesuliyetim var ve biz burada olacağız" açıklamasını yaptı.



Bu hafta merkez bankalarının alacağı kararlar, Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu ve Başkanlık sistemi konusu başta olmak üzere kur üzerindeki baskının devam edeceği belirtiliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri yükselişte





Türk Lirası %0.37 ile bugün dolara karşı en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Rand ve Meksika pesosu gibi çoğu gelişmekte olan ülke para birimi dolara karşı yükseldi.

ABD'de tüfe beklentiyi karşladı





Bugün yurtiçinde kritik bir veri bulunmazken ABD cephesinde Eylül ayı TÜFE verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları beş ayın en hızlı artışını kaydetti. ABD TÜFE verisi Eylül'de aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.5 ile beklentiye paralel arttı. TÜFE'de yıllık artış 2014 yılının Ekim ayından beri en yüksek artış oldu. Bu veriler Fed'in enflasyon hedeflerine yaklaştığına işaret etti. Verinin açıklanması öncesinde, aylık yüzde 0.2 artması beklenen çekirdek enflasyonda tahminlerin üzerinde bir rakamın dolar için pozitif olabileceği belirtiliyordu.

Ak Yatırım analisti Okan Ertem, "Veri çekirdek enflasyonda beklentilerin altında kalınması nedeniyle ana hatlarıyla dolar negatif hisse senetleri pozitif olarak değerlendirilebilir." dedi.

Merkez bankaları radarda





Perşembe günü ise Merkez Bankaları izlenecek. TCMB'nin para politikası toplantısında faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği piyasalarca takip edilecek. Genel beklenti, kurda sert dalgalanma olmadıkça koridorun üst bandındaki 25 baz puan faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde. Uzmanlar TCMB’nin faiz oranını değiştirmemesi durumunda Dolar/TL'nin aşağı yönlü etkilenebileceğini belirtiyor.



Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor. Bankanın varlık alım programını azaltmayı tartıştığına dair haberler geçen haftalarda piyasalarda heyecan yaratmıştı. Yatırımcılar, Perşembe günkü toplantıda Başkan Mario Draghi'nin bu konuda vereceği mesajları izleyecek. Faizlerde ise bir değişiklik beklenmiyor.