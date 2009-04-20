Dolar yine ateşlendi: 1.64

Bankalararası piyasa

Borsanın günlük kaybı yüzde 3.05

İMKB son 1.5 ayda en çok değerlenen 8. borsa oldu

Euro'nun değer kaybetmesinin nedeni

Faiz yüzde 12.33’e geriledi

Parite

Asya ve Avrupa borsaları

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 50 doların altına geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar 1.6120, Euro 2.0960 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada cuma akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6110 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1040 lira olmuştu.Euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle Euro, dolar karşısında son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar yurtdışı piyasalara paralel ve Euro/dolar paritesine odaklı olarak yeni haftaya yükselişle başladı. Uzmanlar Euro/dolar paritesindeki olası aşağı yönlü hareket nedeniyle dolar/TL'yi yukarı doğru itebilir diyor. Dolar/TL'de yurtdışına odaklı ve 1.58-1.62 bandında hareket beklenirken, Euro-dolar paritesi izleniyor.Yabancı bir bankanın döviz masası yöneticisi, "Euro/dolar paritesi hareketli, eğer aşağıya giderse negatif etkileniriz. Borsalar Asya'da güne negatif başladı ama toparlandı, Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri dengeli kalırsa paritedeki aşağı hareket sınırlı olur" diye konuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.00 itibariyle, alışta en düşük 1,6315 lira, en yüksek 1,6340 lira, satışta en düşük 1,6395 lira, en yüksek 1,6415 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,05 oranında değer kaybetti.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 897,53 puan gerileyerek 28.548,43 puandan kapandı.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, cuma günü ikinci seans kapanışına göre 35,78 puan azalarak 29.410,18 puandan kapanmış, hisse senetleri ortalama yüzde 0,12 değer kaybetmişti. Endeksi sabah açılışında da birinci seansta, cuma günkü ikinci seans kapanışına göre 43,08 puan azalarak 29.102,88 puan seviyesinde açılmış, hisse senetlerindeki kayıp yüzde 0,15 olmuştu.Global borsalar, teşviklerin ve faiz indirimlerinin işe yarayacağı beklentisiyle 9 Mart'tan sonra yükselişe geçti. Son 1.5 ayda Hong Kong borsası en çok değer kazanan borsa olurken, İMKB listede 8. sırada yer aldı.9 Mart'tan sonra İMKB'deki yükselişi tetikleyen en önemli unsur siyasi seçimlerin atlatılmasının hemen ardından hükümet ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında anlaşmaya varılacağı beklentisi oldu.Uluslararası borsalar 9 Mart öncesinde küresel krizin etkisi, olumsuz makro ekonomik veriler, finans kuruluşlarından gelen iflas haberleri ve panik satışlar nedeniyle büyük çöküşler yaşamıştı. Borsalar, son şokunu mart ayında ABD'li otomotiv devi General Motors'un batabileceği haberleri ve Citigroup hakkında çıkan iflas dedikoduları ile yaşamıştı. Borsalar, 6 Mart'ta General Motors'dan gelen iflas resti ile sonrasında 9 Mart'ta dip seviyelere gerilemişti.Uluslararası borsalardaki yükselişler, İMKB'yi de olumlu yönde etkiliyor. Global piyasalardaki iyimserlik yanında, yerel seçimlerin ardından hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma konusundaki hazırlıklarını hızlandırması, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürerek politika faizlerini geçen hafta yüzde 9,75 seviyesine çekmesi, İMKB'deki yükselişte etkili olan faktörler. İMKB-100 Endeksi geçen haftayı 29.445 puandan tamamlarken, borsada 30 bin seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Bu seviyeyi kırması durumunda endeksteki yükselişin 31.500 puan seviyesine kadar sürebileceği kaydediliyor. Ancak, Türkiye ekonomisindeki küçülme ve şirketlerinin satış ve karlılıklarındaki düşüş nedeniyle 2009'da borsadan çok da iyi bir performans beklenmiyor.Avrupa Merkez Bankası üyelerinin, bankanın bundan sonra izleyeceği politikalar konusunda farklı görüşler ortaya koyması Euro'nun değer kaybetmesine neden oluyor.Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi ekonomisi destekleyecek adımlar atamadığı görüşü Euro/dolar paritesinin bu sabah son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,2969'a kadar gerilemesine neden oldu.Japonya'nın Nikkei endeksi, kuvvetli yenin ihracatçı şirket hisselerini aşağı yönlü etkilemesi ve 5 milyar dolar sermaye artırımına gideceği haberinin ardından Toshiba <6502.T> hisselerindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 1'e yakın geriledi, ancak daha sonra kayıplarını geri aldı.Ünlü ekonomist ve akademisyen Nouriel Roubini'nin Roubini's Global Economy Monitor'de yayımlanan bir notta Türkiye'nin, uluslararası piyasalarda "en az 3 milyar dolarlık" tahvil ihraç etmeyi planladığı belirtildi. Bu, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında şu ana kadar yapılacak en büyük ihraç olacak. Türkiye, bu yıl şu ana kadar 1 milyar dolarlık dolar cinsi Eurobond ihraç etti.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,03 puan azalarak yüzde 12,33'e geriledi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,92'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,96, bileşik getirisi yüzde 12,36 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2971, sterlin-dolar paritesi 1,4565, yen-dolar paritesi ise 98,58 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası günü yükselişle kapadı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0,19 (17,17 puan) artarak 8.924,75 puan oldu.Asya'da Güney Kore borsası ve Şanghay borsası yükselirken, Avustralya, Singapur ve Tayvan'da borsalar değer kaybetti.Avrupa'da şu sıralar FTSE 100 Endeksi yüzde 1,12, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,42 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,16 düştü.Brüksel'de de borsa yüzde 1,58 gerilerken, Madrid'de yüzde 0,25 arttı.ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi 2,06 dolar gerileyerek, 48,27 dolara indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen hafta cuma günü 50,33 dolardan işlem görüyordu.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,80 dolar düşerek 51,50 dolar oldu.