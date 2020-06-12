Dolar yine artış eğiliminde; 6.83'ü aştı!

Türkiye’de sanayi üretimi ve cari işlemler dengesinin izlendiği haftanın son gününe Dolar/TL 6,80 seviyesinin üstünde başladı. 12 Haziran Cuma günü saat 09.37 itibariyle dolar 6.8389'dan işlem görüyor.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken ABD büyükelçiliği karara itiraz etti.

Retuers’ta yer alan habere göre; ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a verilen cezanın öncesinde 6.8 seviyesinde bulunan dolar/TL saat kararın hemen ardından yükselişe geçerek 6.8225’e kadar yükseldi.



Dolar ardından söz konusu seviyelerde seyretmeye devam etti. Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.