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Ekonomi

Dolar yine 3.40'ı gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 19:30'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplayacak

23 Kasım 2016 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19:30'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu (EKK) toplayacağı haberiyle, erken işlemlerde 3.38'in altına gerileyen kur yeniden yükselişe geçti. Türk Lirası'nın şu saatlerde dolar karşısındaki değeri 3.40 olarak işlem görüyor.

Dolar/TL'de, Donald Trump'ın 8 Kasım'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerindeki sürpriz başarısı ardından görülen yükseliş, piyasalarda dikkatlerin 24 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirlmesine neden olmuştu.

Salı günü 13:30'da toplanması planlanan EKK, Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki Bilişim Zirvesi programı nedeniyle iptal edilmişti. Çarşamba günkü haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKK'yı akşam 19:30'da toplayacak.

Gün içinde 3.3523'e kadar gerileyen ancak doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına paralel Dolar/TL 3.4004'e kadar yükseldi.

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