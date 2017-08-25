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Ekonomi

Dolar yılın en düşük seviyesine indi

Borsa İstanbul Endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.74 artışla 110 bin 065 puana kadar çıktı

25 Ağustos 2017 20:43

Dolar/TL  Fed Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının ardından dolar endeksindeki düşüşle birlikte yılın en düşük seviyesine indi. Yellen bugünkü konuşmasında para politikasına değinmedi, kur 3.4582 ile Aralık ayından beri en düşük seviyeye indi. Dolar endeksi de konuşmanın ardından 3 haftanın en düşük seviyesine indi. 

Piyasaların yakından izlediği Jackson Hole Konferansı dün başladı. Bugün FedBaşkanı Janet Yellen Türkiye saatiyle 17:00'de konuştu. Dolar/TL Yellen'in konuşmasının ardından yılın en düşük seviyesine indi.

Borsa İstanbul Endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.74 artışla 110 bin 065 puana kadar çıktı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi saat 22:00'de konuşma yapacak. Draghi'nin parasal genişlemeye dair mesaj verip vermeyeceği takip edilecek.

 

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