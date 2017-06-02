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Ekonomi

Dolar yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi

02 Haziran 2017 19:50

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin mayısta 138 bin artarak, 182 bin olan beklentilerin oldukça altında kalması, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL de buna paralel 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD verilerinin öncesinde 3,53'ün üzerinde yatay seyreden dolar/TL, veri sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,5160 seviyelerinde dengelenirken, avro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle avro/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 3,9675'e çıktı. 

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