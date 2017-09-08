Dolar yılın en düşük seviyesinde

ABD’de faiz artırımı olasılıklarını zayıflatan etkenlerin yanında, Kuzey Kore gerilimi ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarına bağlı olarak dolar 3.4005 lira ile yılın en düşük düzeyine geriledi.

Harvey'in etkili olmaya başlayan Irma kasırgasının ABD ekonomisinde yaptığı tahribatın yanında, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl faiz artırımından ‘uzaklaştığı’ yolundaki beklentilerin artmasıyla, geçen aralık ayının başlarından bu yana en düşük düzeylere inen dolar güne 3.40’tan başladı.

Euro da 4.10'un üzerinde hareket ediyor.