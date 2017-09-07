Dolar yılın en düşük seviyesinde

Dolarda sabah saatlerinden sonra başlayan düşüş Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası hızlandı. Dolar böylece son 10 ayın en düşük seviyesini gördü ve 3.41 TL'nin altına geriledi.

Dolar/TL, dünkü kapanışına göre yüzde 0,51 düşüşle 3,4074 seviyesine kadar geriledi.

Dolarda yaşanan düşüşte global piyasalardaki gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası yaşanan gerileme etkili oluyor.

ECB'nin beklentiler dahilinde faizleri değiştirmemesi ve varlık alım programına dokunmaması sonrası euro/dolar paritesi 1.20'nin üzerine çıktı.

Euro karşısında gerileyen dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da düştü ve içeride 3.4074 seviyesine kadar geriledi. Dolar böylece 8 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Doların dünkü kapanışı ise 3.4255 TL seviyesindeydi.