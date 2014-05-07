Dolar yılın en düşük seviyesinde

Dolar/TL kuru 2.0805 TL ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar dolardaki düşüşün Euro/dolar paritesi kaynaklı olduğunu düşüşün daha da sürebileceğini belirtiyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in ABD Kongresi'nde gerçekleştireceği konuşmasına odaklanırken dolar TL karşısında yılın en düşük seviyesini gördü.Güne 2.09 TL'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı düşüşünü sürdürmesiyle 2.0805 TL'ye kadar indi ve 2014'ün en düşük seviyesini gördü. Dolar şu dakikalarda 2.0830 TL'den işlem görüyor.

Ancak bu düşüş şimdilik borsaya yansımadı. Borsada bankacılık hisseleri öncülüğünde satış baskısı ağırlık kazanırken BİST 100 endeksi günlük yüzde 0,55 kayıpla 74 bin 775 puandan seyrediyor.

‘Draghi'nin açıklamaları belirleyici olacak’

Hürriyet’te yer alan habere göre, Saxo Capital Uluslararası Piyasalar Uzmanı Burak Demirpehlivan doların önemi bir desteğin altığını gördüğünü söyledi. Demirpehlivan "Şu an dolar önemli bir desteğin altını görüyor. Dolardaki düşüşte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin etkisi var. Draghi'nin faiz indirimi yapmayacağı ihtimali yüksek. Türkiye'nin iç dinamiklerinden çok küresel bir olgu dolardaki son düşüş. Güney Afrika Randı da dolara karşı yükseliyor. 2.0880 TL önemli bir destek noktası. Şu aşamada dolarda biraz daha aşağı seviyeleri görebiliriz. Draghi'nin açıklamalarından sonra doların seyri netleşecektir. ABD'de faiz dalgalanması düşük noktada. Ancak ABD'nin faizi ne zaman artıracağı halen önemini koruyor" diye konuştu.

Putin altını düşürdü

Öte yandan Rusya-Ukrayna krizinde Vladimir Putin'in yeni açıklamalarıyla birlikte yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını da bir anda düşürdü. Altının ons fiyatı gün içinde 1315 dolarla son 3 haftanın en yüksek seviyesinde seyrederken Putin'in "Ukrayna sınırından askerlerimizi çektik' açıklaması ile birlikte günlük yüzde 1'e yakın düşerek 1295 dolara kadar geriledi. Altın şu dakikalarda 1297 dolardan işlem görüyor.

İntergral Yatırım Analizti Tuğba Özay altında beklentiler için "Altın kotasyonlarında Putin açıklamaları ile 1300 psikolojik destek seviyeleri kırılmış olup, Rusya tarafından gelecek iyimser açıklamaların kısa süreliğine satışları destekleyebileceği ve bu noktada 1285/1278/1272 seviyelerinin önemli destek seviyeleri olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ancak olası gerginlik halinde piyasalarda yeniden tedirginlik ön plana çıkacağından 1300 seviyelerinin üzerinde tutunmalarda yeniden kısa vadede 1307/1312/ 1318 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olacaktır" dedi.