"Dolar yıl sonunda 3,20 lira olacak"

Dolar/TL ile ilgili öngörülerde bulunan Enrique Diaz-Alvarez yıl sonunda doların 3,20 lira olacağını tahmin etti. Alvarez, dolardaki yükselişin önemli bir kısmının yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre; son dört çeyreğinin üçünde dolar/TL konusunda en iyi tahmini yapan Ebury Partners Risk Yöneticisi Enrique Diaz Alvarez, 2015 yılında dolar karşısında yüzde 20 değer kaybeden Türk Lirası'nın 2016'da kademeli olarak düşüş göstereceğini belirtti.

2016 sonunda doların 3,20 seviyesine geleceğini belirten Alvarez, yıl içinde kurdaki yükselişin önemli kısmının yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini söyledi. Ebury, 2017 sonunda ise doların 3,30 seviyesine geleceğini öngördü.

Alvarez, ABD ve Avrupa para politikalarının ayrışmasıyla Türk Lirası'nın, Türk ekonomisinin Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkileri olduğu için Euro'yu takip edeceğini vurguladı.

ABD ve Avrupa arasındaki ayrışmanın piyasaları etkilemeye devam edeceğini söyleyen Alvarez, bu durumun dolarda kademeli olarak artış olacağı anlamına geldiğini de ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasında köklü bir değişiklik yapmayacağını ve herhangi bir faiz artışının ılımlı olacağını söyleyen Alvarez, Ebury'nin tahminleri açısından en büyük riskin bankalar ve finansal kesim dışındaki şirketlerin yabancı fonlamaya bağlı olması dolayısıyla sermaye girişlerinin aniden durması olduğunu belirtti.

Yılbaşı tatili öncesi son işlem gününde 2,91'in altını gören dolar kuru yılın üçüncü işlem gününde 3,01'in üzerine kadar yükseldi.