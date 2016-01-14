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Ekonomi

Dolar yeniden yükselişe geçti

Başta Çin olmak üzere küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler dolara olan talebin yükselmesine neden oluyor

14 Ocak 2016 14:08

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebi ile 3,04’ün üzerini gördü. 

Dünya'da yer alan habere göre; dün 3,00 sınırına kadar gerileyen dolar/TL bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü 3,0250 seviyelerinden tamamlamıştı. Bugün Asya piyasalarında yükselişe geçen dolar/TL, en yüksek 3,0410’u gördükten sonra şu dakikalarda 3,0370 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, dolar/TL’de 3,0450 seviyesinin direnç, 3,0220 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan "Bej Kitap" raporu, ülkedeki sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin güçlenen dolar, düşük petrol fiyatları ve zayıf talepten olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Raporda, faiz artış hızı açısından önem taşıyan ücret ve fiyat artışının, artan istihdama rağmen düşük kaldığına da işaret edildi.

Raporun açıklanmasının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ile piyasalardaki risk iştahının azaldığı ve güvenli varlık alımlarının güçlendiği görüldü.   Yatırımcıların güvenli liman arayışlarının etkisiyle, dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı genel olarak yatay bir seyir izlerken, gelişmekte olan ülke para birimlerin karşı yükselişe geçti. 

 

Euro da hareketlendi 

 

Euro/TL ise Almanya’da açıklanan 2015 yılı GSYH’nın beklentiler doğrultusunda yüzde 1,7 artmasının ardından en yüksek 3,3293’ü gördü ve 3,32’nin hemen üzerinde dengelendi.

 

Başta Çin olmak üzere küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve piyasalarda artan volatilite, yatırımcıların risk iştahını azaltırken dolara olan talebin de yükselmesine neden oluyor.      

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