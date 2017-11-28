Dolar yeniden 3.97 lirayı, Borsa'da düşüş yüzde 2.5'i aştı

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - ABD\'de devam eden Reza Zarrab davasındaki gelişmelerin de etkisiyle yönünü yukarıya çeviren dolar 3.97 lirayı, euro 4.72 lirayı ve düşüşle açılan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kayıpları da yüzde 2.5\'i aştı.

ABD’de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab\'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya tanıklık yapacağını açıkladı. Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman\'ın, \"Mahkemeye kim gelecek?\" sorusunu yanıtlayan Savcı, \"Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla\'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek\" dedi.

Yeni günün ilk işlemlerinde 3.92 lira dolayında işlem gören dolar, kapanışa doğru ABD\'de duruşmanın başlamasının ardından 3.9720 liraya kadar yükselirken, erken işlemlerde 4.67 lira dolayında olan euro 4.7210 liraya çıktı.

Haftanın ilk gününü yüzde 0.21 yükselişle 104 bin 759 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 687 puandan başladıktan sonra kayıplarını artırdı ve günü yüzde 2.57 düşüşle 102 bin 68 puandan kapattı.