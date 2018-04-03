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Ekonomi

Dolar yeniden 4 lira sınırında

Mart ayı enflasyon rakamının beklenenin üzerinde gelmesi sonrası dolar/TL, 3.98 seviyesinin üzerine çıktı

03 Nisan 2018 14:18

Mart ayı enflasyon rakamının beklenenin üzerinde gelmesi sonrası dolar/TL, 3.98 seviyesinin üzerine çıktı.

Mart ayı enflasyon rakamının analist beklentilerinin hafif üzerine gelmesi sonrası dolar/TL 3.98'i geçti. Enflasyon, mart ayında yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda yüzde 10.23 oldu. Analistler enflasyonun 0.95 artış kaydetmesini bekliyordu.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve haftayı 3.95'in hemen üzerinde tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya 3.96 üzerinde başladı. Dün sakin bir seyir izleyen kur 3.96 seviyesinden pek uzaklaşmadı. Dolar endeksi ise 89.5 seviyelerine geriledi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, dün günü 3.9630'dan kapatan kur, bu sabah 3.98 sınırında hareket etti. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kur 3.98 seviyesinin üzerine yükseldi. Euro/TL de paralel bir seyirle 4.91 seviyesinde yer aldı.

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