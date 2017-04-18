Dolar yeniden 3.70 sınırına dayandı

16 Nisan'daki referandumdan evet çıkmasıyla ilk etapta yüzde 2.5 değer kaybederek 3.61 seviyesine inen ABD Doları, Türk Lirası karşısında 3.70 sınırına ulaştı.

Uzmanlar referandumda evet çıkacağı üzerine yapılan fiyatlamanın etkisinin kısa süreli olduğunu belirtirken bundan sonra siyasilerin verecekleri mesajların önemli olacağının altını çiziyor.

AGİT'İN seçim raporu açıklandıktan sonra dolar ve Euro yükselişe geçti

Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle 3.63 liraya gerileyen dolar ve 3.86 liraya gerileyen euronun yönü, AGİT'in seçim raporu ve sonuçlara ilişkin tartışmaların etkisiyle yeniden yukarıya döndü.

Referandum sonrası "yeni bir seçim olasılığının gündemden düştüğü" algısıyla yeni haftaya, dolar yaklaşık 7 kuruş gerileme ile 3.63 - 3.64 lira ve Euro da 3 kuruş gerileme ile 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.

Ancak, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmaların dün öğleden sonra açıklanan AGİT raporuyla büyümesi üzerine tırmanışa geçen dolar akşam saatlerinde 3.7151 düzeyine kadar yükseldi. Dolar yeni güne de 3.7139 liradan başlarken, Euro da 3.9560 liraya kadar yükseldi.

Ekonomistler, yıl sonu dolar kuru tahmininin 4.00 seviyesinde olacağına dikkat çekiyor.

"Güçlü dolar, ABD ekonomisine güvenin yansıması"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Financial Times'a verdiği mülakatta, güçlü doların uzun vadede iyi olduğunu belirtti. Mnuchin, "Bu, ABD ekonomisinin gücünün ve güvenin yansımasıdır" diye konuştu.

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD cephesinde konut başlangıçları ve sanayi üretim verileri öne çıkıyor. Kansas City Fed Başkanı Esther George'un bugün saat 16:00'daki konuşma yapması bekleniyor.