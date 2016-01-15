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Ekonomi

Dolar yeniden 3.03'ün üzerinde

Küresel piyasalarda satış dalgası devam ederken dolar tarihi zirvesine doğru yükseliyor

15 Ocak 2016 12:09

Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul serbest piyasada Dolar 3,0350 TL'den, Euro ise 3,3020 TL'den güne başladı. 

Önceki kapanışta Dolar satış fiyatı 3,0340TL, Euro satış fiyatı ise 3,3120TL olmuştu.

 

Asya borsalarında kayıp sürüyor

 

Asya borsalarında kayıplar derinleşirken başı yüzde 3,55 civarında düşen Şangay Bileşik Endeksi çekiyor.

Amerikan vadelilerinde gözlenen yüzde 1'e yakın kayıplar bugün ABD'de negatif açılışa işaret ediyor. Çin rekor miktarda döviz sattı.

Hisse senedi piyasalarındaki çöküş ile güçlenerek 1.095 dolar üzerine yükselen altında kar satışları ile sert bir gerileme yaşanmıştı. Spot altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,50 yükselişle 1.083 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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