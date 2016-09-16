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Ekonomi

Dolar yeniden 2,98'in üzerinde

Güne 2,97 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD'den gelen enflasyon verisiyle 2,98'in üzerini gördü

16 Eylül 2016 20:37

Dolar ABD'den gelen enflasyon verisiyle yükseldi. Bankalararası piyasada 2,97 seviyesinde işlem gören dolar/TL, ABD'de TÜFE'nin ağustos ayında yüzde 0,1'lik beklentiyi aşarak yüzde 0,2 artması sonrasında dolar 2,9840'a kadar yükseldi.

Resmi tatil öncesi son işlem günü olan 9 Eylül'de dolar günü 2.97'nin hemen üzerinde tamamlamıştı.

 

Piyasa Merkez Bankası'nı bekliyor 


Piyasalarda Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun nasıl devam edeceğinin ve ne kadar süreceği yakından izlenirken önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı da piyasalarda yakından takip ediliyor.

 

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