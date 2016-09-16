Dolar yeniden 2,98'in üzerinde

Dolar ABD'den gelen enflasyon verisiyle yükseldi. Bankalararası piyasada 2,97 seviyesinde işlem gören dolar/TL, ABD'de TÜFE'nin ağustos ayında yüzde 0,1'lik beklentiyi aşarak yüzde 0,2 artması sonrasında dolar 2,9840'a kadar yükseldi.

Resmi tatil öncesi son işlem günü olan 9 Eylül'de dolar günü 2.97'nin hemen üzerinde tamamlamıştı.

Piyasa Merkez Bankası'nı bekliyor



Piyasalarda Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun nasıl devam edeceğinin ve ne kadar süreceği yakından izlenirken önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı da piyasalarda yakından takip ediliyor.