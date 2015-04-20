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Ekonomi

Dolar yeniden 2,70 sınırında

Geçen hafta 2.7305'e kadar yükselerek rekor kıran dolar/TL, bugün 2,71'i gördü

20 Nisan 2015 21:02

Dolar Türk Lirası karşısında öğleden sonraki işlemlerde 2,71'i aştı. Dolar/TL devam eden işlemlerde 2,70 sınırında işlem görmeye devam ediyor.

Kur dolardaki değer kazancının durmasıyla tarihi rekordan bir miktar uzaklaşırken seçim sonrasına dair siyasi belirsizlikle TL'deki negatif ayrışma devam ediyor. Geçen hafta 2.7305'e kadar yükselerek rekor kıran dolar/TL bu sabah TSİ 08.32'de Cuma gününe göre düşüşle 2.6810/2.6840 seviyesinden açıldı. Aynı saatte sepet bazında TL ise  2.7842/2.7883 seviyesindeydi. Dolar/TL ilerleyen saatlerde 2,71'i gördü.

cnbce.com'da yer alan habere göre, TL'deki cuma gününe göre değer kazancı ise Çin'in zorunlu karşılıklarda 2008'den beri en keskin indirime gitmesi destekledi. Dolar endeksi geçen ay gördüğü 12 yılın zirvesi olan 100.390 seviyesinin ABD ekonomisine yönelik zayıf sinyaller veren son verilerin ardından Haziran ayında faiz artırılacağı beklentilerinin hafiflemesine paralel olarak yönünü aşağı çevirdi. Dolar endeksi 97.5'in altına inerek 8 Nisan'dan bu yana en düşük düzeyi test etti.

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