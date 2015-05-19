Dolar yeniden 2,60'ın üstünde

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL 2,60'ı aşarken, avro/dolar 1,1066 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yurt içinde piyasanın tatil olduğu güne 2,58 sınırından başlayan dolar/TL, Avrupa merkez bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nun, bankanın mayıs ve haziran aylarında önden yüklemeli bir parasal genişleme uygulamasını dikkate aldığını belirtmesinin ardından 2,5733 seviyesine kadar geriledi.



Öğleden sonra ABD'de konut başlangıçlarının son 24 yılın en hızlı artışını kaydetmesi sonrasında 2,60 seviyesini aşan dolar/TL, en yüksek 2,6044'ü gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda ise yüzde 0,8 artışla 2,6003 seviyelerinden alıcı buluyor.



Güne 1,13 seviyelerinden başlayan avro/dolar ise dünkü gerilemesine bugün de devam ederek 1,1123 ile 5 Mayıs 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avro/dolar şu dakikalarda ise yüzde 1,4 düşüşle 1,1162 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının yön üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Nisan tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydediyor.