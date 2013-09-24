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Ekonomi

Dolar yeniden 2 lirayı gördü

Erdem Başcı'nın açıklamaları öncesinde 1,9923 seviyesinde seyreden dolar, açıklamanın ardından kademeli olarak yükselerek 2,00 lirayı gördü

24 Eylül 2013 16:36

Haftaya yükselişle başlayan dolar, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamaları sonrası 2 lirayı gördü.

Başçı, Denizli'de 'Para Politikaları' konulu konferansta yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası, enflasyona karşı tedbir alır, döviz kuru yükseldi diye faiz artırmaz. Kısa vadeli faizlerdeki ayarlamayı ancak enflasyon tehlikeye girerse yaparız" şeklinde konuştu.

Açıklama öncesinde 1,9923 seviyesinde seyreden dolar, açıklamanın ardından kademeli olarak yükselerek 2,00 lirayı gördü.

Dolar kritik seviyeyi gördükten sonra 1,9991 lira civarında seyretti.

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