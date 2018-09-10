Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4790 seviyesinde dengelendi. Türkiye saati ile 10.45'te dolar 6,44 seviyesinde işlem görüyor.

Büyüme rakamları sonrası dolarda önemli değişim yaşanmadı.

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Geçen haftanın son işlem gününde sert düşen dolar/TL, 6,3759'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 azalışla 6,4103'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6,4790 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,09 yükselişle 7,4940'dan, sterlin/TL de yüzde 1,1 primle 8,3745'ten işlem görürken, ilerleyen saatlerde dolar kuru 6,44'e kadar düştü.